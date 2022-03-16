Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Berat Kandili mesajı!

Başkan Okay, Berat kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları söyledi: “Başta aziz hemşehrilerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin, Berat Gecesi’ni kutluyorum. Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyor, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah’a emanet olun.”