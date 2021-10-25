Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaları yerinde inceledi!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları projelerin ilçenin değişimine ve gelişimine büyük katkı sağladığını ifade ederek, “Tüm ön yargıları yıkarak doğuya doğru gelişimin önünü açtık” dedi.
Bertiz bölgesine yapılan gurup yolu projesini yerinde inceleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, burada kısa bir açıklama yaparak ilçenin gelişimine dikkat çekti. Öncelikle sırt yolu olarak isimlendirdikleri gurup yolu projesine değinen Başkan Okay, bu yolun Bertiz bölgesinin ulaşımına sağlayacağı katkılardan bahsetti.
Keskin virajları ile büyük tehlike arz eden yolun daha güvenli hale getirildiğini aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İlçemizin gelişmesi ve kalkınması adına ortaya koyduğumuz çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Bu çalışmalardan biri de Bertiz bölgemize kazandırdığımız bu sırt yoludur. Öncesinde çok sorunlu ve tehlikeli olan bu yolun standardını yükselterek daha güvenli hale getirdik. Kısa süre sonra çalışmaları tamamlayarak yolun tamamını vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Ben vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”
DULKADİROĞLU DEĞİŞİYOR
lçenin değişimine dikkat çeken Başkan Okay, şunları söyledi: “Özellikle Kamu Külliyesi projemizle birlikte ilçemizde her açıdan önemli gelişmeler yaşandı. Hem ekonomik hem sosyal hem de kültürel açıdan bu gelişimin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum. Dulkadiroğlu’nun tarihi ve kültürü bu şehre değer katıyor. Bu değeri daha da zenginleştirme adına bizler de çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm bu çalışmalar ilçemize büyük değer katıyor.” Başkan Okay, değerlendirmesinin ardından devam eden projeleri incelemeyi sürdürdü.
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