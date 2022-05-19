Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerle bir araya geldi

Renkli sahnelere ev sahipliği yapan buluşmada gençler ve kendini genç hissedenler gönüllerince eğlenme fırsatı yakaladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise yaptığı açıklamada gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek tüm vatandaşları heyecan bahçesine davet etti.