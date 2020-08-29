Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay'ın 30 Ağustos Mesajı

Kurtuluş mücadelesi veren milletin 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da bir destan yazdığını aktaran Başkan Okay, bu destanın sonucunda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğunu hatırlattı. Başkan Okay, 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını şu şekilde sürdürdü: “Cihan harbi sonrasında küllerinden yeniden doğan aziz milletimiz, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde vatanına sahip çıkmıştı. Yüce Türk milleti şanlı tarihinden aldığı kahramanlığı ve vatan severliğiyle varlığına son vermek isteyen yedi düvele karşı dik durmuş ve eğer söz konusu vatan ise hiçbir engelin bağımsızlık yolunda kendini engelleyemeyeceğini göstermiştir. Bugün aynı azim ve inançla birliğimizi ve beraberliğimizi koruyoruz. Özellikle son günlerde ülkemizin küresel güç olma hedeflerini baltalamak isteyenlere inat güçleniyor ve büyüyoruz. Aynı azim ve inançla Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına emin adımlarla ilerliyoruz. Ben bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyorum.”