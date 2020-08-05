Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı!

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Eski tutanak özetinin okunmasıyla devam eden toplantıda şu gündem maddelerdi görüşülerek karara bağlandı: Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile belediyemiz arasında görüşülmekte olan Kahramanmaraş 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin E.2015/449.K2016/221 sayılı dosyasının protokol kapsamında sulh ile neticelendirilmesi ve protokol imzalanması için Belediye Başkanı Necati Okay’a yetki verilmesinin görüşülmesi. Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan kuyumcu atölyelerinin durumunun görüşmesi.

Türk Telekom Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. ve diğer GSM operatörlerinin başvurması halinde sözleşme ve protokol yapması için Belediye Başkanı Necati Okay’a yetki verilmesinin görüşülmesi. 54 adet klimanın bakımının yaptırılarak belediyemize ait taşınmazlarda kullanılması ve diğer kalan muhtelif klimaların satılması talebinin görüşülmesi. Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait Tevekkeli Mahallesi 123 ada 6 parsel numaralı tarlanın satışı için belediye encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi. Mülkiyetinin tamamı belediyemize ait Ferhuş Mahallesi 343 ada 19 parsel numaralı arsanın satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.

Yavuz Selim Mahallesi 73014 sokakta bulunan 4,00x5,00=20m2’lik alanın Akdeniz Temiz Hava Merkezi Müdürlüğü adına bedelsiz tahsis talebinin görüşülmesi. Yenişehir Mahallesi 989 ada 169 parselde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebinin görüşülmesi. Tadilat krokisinde sunulan ve belediyemiz yetki alanında bulunan trafo yerinin (1 adet) 1/100 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi teklifinin görüşülmesi. 2020/12 numaralı imar planı tadilat talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi. 2020/16 numaralı imar planı tadilat talebinin İmar ve Bayındırlık Komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi.

2020 Mali Yılı Bütçe Tarifesinde yer alan ‘İmar Planı Teklif ve Değişikliklerine Ait Ücret Tarifesi’ başlığı altına yeni maddelerin eklenmesine ilişkin talebin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi.