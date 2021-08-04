Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı
Dulkadiroğlu Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.08.2021, 13:19 04.08.2021, 13:28
Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
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