Dulkadiroğlu Belediyesi asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğunlaştırdı
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt ve kilit parke çalışmalarını yoğunlaştırdı.
KAHRAMANMARAŞ 09.02.2021, 14:16 09.02.2021, 14:23
Son olarak Duraklı ve Karaziyaret mahallelerinde asfalt ve kilit parke çalışması yapan ekipler, ilçe genelinde bu çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asfalt ve kilit parke ekiplerinin çalışmalarını yoğunlaştırdığını söyledi.
Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bölgemizin alt yapısını güçlendirmek adına her gün yoğun bir çalışma yapmaktayız. Asfalt ve kilit parke çalışmaları da bu alt yapı çalışmalarından bir tanesidir. Şuanda ekiplerimiz ilçemizde ihtiyaç duyulan alanlarda öncelikleri belirleyerek asfalt ve kilit parke çalışmaları yapmaktadır.”
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