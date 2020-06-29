Dulkadiroğlu Belediyesi bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor!

Belediye ekipleri dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesinde ve ilçe genelinde ki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Bayazıtlı Mahallesi Muhtarı Ahmet Bolat şu ifadelere yer verdi.