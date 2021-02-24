Dulkadiroğlu Belediyesi bölgenin en büyük eksiğini tamamlıyor

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın bölgenin en büyük eksiği diyerek inşaatını başlattığı Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda çalışmalar hız kazandı. Başkan Okay, Ak Parti Merkez İlçe Başkanlığı yaptığı dönemden bu yana Dulkadiroğlu bölgesinde Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu eksikliğinin önemli ölçüde hissedildiğini dile getirdi.

Bunun için kolları sıvayan Başkan Okay, bölgesine 5 yıldızlı otel konforunda Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu kazandırmak için çalışma yaptı.

Çalışmalarda son aşamaya gelindiğini dile getiren Başkan Okay, pandemi öncesi ve sonrasında yavaşlayan çalışmaların şuanda yeniden hız kazandığını söyledi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle bölgemizin kırsal mahallelerinden şehir merkezine okumaya gelen evlatlarımızın yurt sorunu yaşadığını gördük.

Merkez İlçe Başkanlığı yaptığım dönemde de bu konu net bir sorun olarak karşımıza çıkıyordu. Belediye Başkanlığı dönemimizde bu sorunu ortadan kaldırma adına bir çalışma yaptık. Çok şükür çalışmamız şuanda önemli bir noktaya geldi. Bölgemize 5 yıldızlı otel konforunda Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdunu kazandırıyoruz. İnşallah kısa bir süre sonra pandemi şartlarında imkan vermesiyle öğrencilerimiz yurdumuzu kullana bilecekler.”