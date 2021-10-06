Dulkadiroğlu Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısı yapıldı!
Dulkadiroğlu Belediyesi, Ekim ayı meclis toplantısının ilk oturumunu Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2021, 17:04 06.10.2021, 18:18
Toplantı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Saygı Duruşu ve İstiklal marşısın okunmasıyla başlayan toplantı, eski tutanak özetinin okunmasıyla devam etti.
Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Daha sonra, 2022 yılı mali bütçesinin görüşülmesi için toplantının 2.oturumu; 13 Ekim saat 10:30’da yapılmasına karar verildi.
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