Dulkadiroğlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı!
Dulkadiroğlu Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 01.09.2021, 12:04 01.09.2021, 13:01
Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
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