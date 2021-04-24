Dulkadiroğlu Belediyesi ihtiyaç duyduğu taş ve kumu kendi şantiyesinde üretecek

İhtiyaç duyduğu yol malzemesini kendi üretecek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tesisle ekonomik tasarrufta sağlamayı hedefliyor. İhtiyaç duyduğu taş, kum ve filler malzemeyi üretmek için çalışma başlatan Dulkadiroğlu Belediyesi, Hacı Eyüplü mahallesine tesis kurarak çalışmalara başladı. Fen İşleri Müdürlüğünün yol için ihtiyaç duyduğu alt yapı malzemesinin tamamını bu tesiste üretecek olan Dulkadiroğlu Belediyesi, bu tesisle birlikte büyük bir tasarrufta sağlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bertiz bölgemizde bulunan Hacı Eyüplü mahallemizdeki tesisimizde; kırım ve konkasör makinelerimiz ile 0,25 mm filler malzemesi üretip ilçemizin stabilize yol çalışmaları için malzeme ihtiyacını kendi imkanlarımız ile sağlayacağız. Ekiplerimiz şuanda üretim yapan bu tesisten faydalanmaktadırlar. Göreve geldiğimiz ilk gün hali hazırda atıl bir şekilde duran özel idare asfalt plantini çalışır duruma getirerek asfalt dökmeye başladık. En önemli sorunumuzu yol ve alt yapı olarak belirledik. Bu sorumuzu büyük ölçüde çözmüş olmamıza rağmen imara yeni açılan bölgelerimize ve yeni yerleşim alanlarına yönelik yol ihtiyaçları devam etmektedir. Bu kapsamda kendi malzemelerimizi üretme adına çalışma başlattık. Bu bakımdan bölgemizin kaynaklarını da verimli bir şekilde değerlendiriyoruz. Kendi taş ocağımızı kurarak ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri buradan üretir hele geldik. Bu hem malzeme tedariki konusunda bize zaman, hem de ekonomik anlamda büyük katkı sağlamaktadır. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.”