Dulkadiroğlu Belediyesi kan bağışı çağrısına destek verdi!
Dulkadiroğlu Belediyesi personeli, Kızılay’ın ‘kan stoklarımız azaldı’ çağrısına cevap vererek kan bağışında bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 14:55 27.01.2021, 15:01
Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası içerisinde kan alma istasyonu oluşturan Kızılay ekipleri, Dulkadiroğlu Belediyesi personelinin kampanyaya büyük ilgi gösterdiğini bildirdi. Belediye personelinin bu duyarlı davranışını takdirle karşıladığını dile getiren Belediye Başkan Necati Okay, “Özellikle bu pandemi sürecinde Kızılay’ın kan stoklarımız tükendi çağrısına belediye personelimiz büyük ilgi gösterdi. Ben onları bu hassas davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bu davranışlarıyla birçok cana umut olacaklar. Vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum.”
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