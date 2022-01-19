Dulkadiroğlu belediyesi karla mücadele çalışmaları

Kahramanmaraş’ta etkisini artıran kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarına başlayan Dulkadiroğlu Belediyesi, gece boyunca aralıksız çalışarak kapanan ara yolları açtı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını devam ettiren ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması adına yoğun mücadele verdi. Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Şehrimizde etkisini artıran kar yağışı sonrasında başlattığımız karla mücadele çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gece boyunca mücadele eden ekiplerimiz, vatandaşlarımızın ulaşımda aksama yaşamaması adına yoğun bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın neticesinde birçok noktada ulaşım sorunsuz olarak sağlandı. Bundan sonraki süreçte de tuzlama ve kar temizleme çalışmalarımız devam edecek. Ekiplerimize bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”