Dulkadiroğlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı gerçekleşti
Dulkadiroğlu Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 04.11.2020, 16:29 04.11.2020, 19:39
Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Toplantıda imar ve proje konuları ele alınarak projelere oy birliği ile karar verildi.
Eski tutanak özetlerinin okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
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