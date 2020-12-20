Dulkadiroğlu Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi!

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı dezenfekte ekipleri, ilçe genelinde yürüttüğü çalışmaları kısıtlama günlerinde yoğunlaştırdı. Özellikle hafta içi açık alan olması dolayısıyla yoğunluk yaşayan park ve bahçelerde çalışma yapan ekipler, çöp konteynırlarını da yıkayarak dezenfekte etti.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Belediye Başkanı Necati Okay, şunları kaydetti: “Pandemi sürecinde olmazsa olmaz olan temizlik ve dezenfekte çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Özellikle kısıtlamanın olduğu günlerde daha rahat ve geniş çalışmalar yapıyoruz. Ekiplerimiz hafta içi yoğunluk yaşayan park ve bahçelerimizde dezenfekte çalışmaları yapıyor. Ayrıca evsel atıklarımızın toplandığı çöp konteynırlarımızın hem bakımları hem de detaylı temizliği yapılmakta. Bu çalışmaların ardından konteynırlarımızda dezenfekte edilerek hijyenik bir şekilde bırakılmaktadır.”