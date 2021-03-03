Dulkadiroğlu Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı!

Kamu Külliyesi Dulkadiroğlu Belediyesi Hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantı saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Eski tutanak özetlerinin okunmasıyla devam eden toplantıda şu maddeler görüşülerek karara bağlandı: Şehit aileleri ile gaziler ve 1. Derece yakınlarından dış salon nikah kıyma ücreti alınmaması konusunun görüşülmesi. Kültür ve Sosyal İşler Komisyonunun incelemesi devam eden komisyon çalışmalarının görüşülmesi. Yahya Kemal Mahallesinde cami yapılmak üzere Belediyemize yapılacak şartlı bağışların kabul edilmesi ve ilgililer ile protokol yapılması konusunun görüşülmesi. Ayaklıcaoluk Mahallesi 159 ada 1 parsele aile sağlığı merkezi yapımı ile ilgili protokol yapılması konusunun görüşülmesi. 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesi de yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu her türlü iş ve işlemleri yapması için Belediye Başkanı Necati Okay, yetki verilmesinin görüşülmesi. Dulkadiroğlu mahallesi 6079 ada 4 parsel ve 6082 ada 3 parsellerdeki taşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına belediye karşılığı devir işlemi konusunun görüşülmesi.