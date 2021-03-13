Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi'ne ziyaretçi akını!

Özellikle şehir dışından gelen ziyaretçiler Mutfak Müzesi’ne hayran kaldığını dile getirdi. Hizmete girdiği günden bu yana Kahramanmaraş’ta en çok ziyaret edilen noktalardan biri haline gelen Dulkadiroğlu Belediyesi Mutfak Müzesi, uzun bir süre sonra hafta sonları da hizmet vermeye başladı. Şehre gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan Mutfak Müzesi, bu hafta sonu adeta doldu taştı.

Şehir dışından gelen ziyaretçiler şehrin tarihi yapılarına hayranlığını dile getirirken, özellikle Mutfak Müzesi’nin eşsiz olduğunu belirtti. Mutfak Müzesi’nin ziyaretçi yoğunluğuna dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi kuralları çerçevesinde ziyaretçilerin kontrollü bir şekilde müzeyi gezdiğini dile getirdi.

Bu konuda hassas olduklarını aktaran Başkan Okay, Mutfak Müzesi’nin şehrin önemli bir değeri haline geldiğini de hatırlattı. Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Şehrimize ve ilçemize kazandırdığımız en önemli projelerden bir tanesi de Mutfak Müzesi’dir. Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistler bu mekanı görmeden şehirden ayrılmıyor. Burada turizmin hareketlenmesi ve şehrin tarihi potansiyelinin değerlendirilmesi son derece önemlidir. Biz restore ettiğimiz konaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek bunu sağlıyoruz. Tabi böyle önemli bir mekan pandemi kuralları dolayısıyla hizmet veremiyordu. Kısıtlama sürecinin gevşetilmesiyle burası da hizmet vermeye başladı. İnşallah pandemi konusunda tablo olumlu yönde devam ederse bu mekanlarımızda hizmet vermeye devam edecek. Şuanda hafta sonu olması dolayısıyla vatandaşlarımız müzemizi ziyaret ediyor.

Görevlilerimiz pandemi kurallarını ziyaretçilerimize hatırlatarak bu ziyareti pandemi konusunda güvenli hale getiriyor. Pandemi süreci böyle devam ettiği sürece bu gibi mekanlarımız vatandaşlarımıza hizmetini sürdürecek. Bu anlamda vatandaşlarımızın da pandemi kurallarına uymalarını buradan bir kez daha rica ediyorum. Hayatımızın daha da normalleşmesi için bu son derece önemlidir.”