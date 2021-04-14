Dulkadiroğlu Belediyesi Namık Kemal Parkını yeniledi.
Dulkadiroğlu Belediyesi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi iş birliğiyle projelendirdiği Namık Kemal Parkı’nı yenileyerek hizmete sundu.
Yeşil alan ve çevre konusunda önemli projelere imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, mevcut yeşil alan ve parklarda düzenleme çalışmaları başlattı. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi ile iş birliği yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinde bulunan iki adet parkı yenileyerek hizmete sundu. Bu parklardan biri olan Namık Kemal Mahalle Parkı, baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan iki adet parkı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte modernize ediyoruz. Bu parklarımızın fonlanması Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Park ve bahçe konusunda çok önemli yatırımlarımız var. Bu iki parkımızda bu kaynakla yenilenerek Kahramanmaraş’ımıza ve ilçemize hizmet verecek.”
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