Dulkadiroğlu Belediyesi'nden pazar denetimleri!

Koronavirüs ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Pazar yerlerinde özel denetim ekipleri oluşturarak tedbirleri artırdı. Pazar esnafını hijyene uyarak satış yapma konusunda uyaran ekipler, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar yerlerinin girişine dezenfekte standı oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazara girişleri de kontrollü bir şekilde sağlıyor.