Dulkadiroğlu Belediyesi'nden pazar denetimleri!
Dulkadiroğlu belediyesi zabıta ekipleri pazarda denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.06.2020, 16:43 13.06.2020, 20:00
52
Koronavirüs ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, Pazar yerlerinde özel denetim ekipleri oluşturarak tedbirleri artırdı. Pazar esnafını hijyene uyarak satış yapma konusunda uyaran ekipler, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. Pazar yerlerinin girişine dezenfekte standı oluşturan Dulkadiroğlu Belediyesi Zabıta Ekipleri, pazara girişleri de kontrollü bir şekilde sağlıyor.
19°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Galatasaray
|26
|50
|4. Sivasspor
|26
|49
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Antalyaspor
|27
|33
|10. Gaziantep FK
|26
|32
|11. Denizlispor
|26
|31
|12. Kasımpaşa
|27
|29
|13. Gençlerbirliği
|26
|28
|14. Konyaspor
|26
|26
|15. Malatyaspor
|27
|25
|16. Çaykur Rizespor
|26
|25
|17. Ankaragücü
|26
|23
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|58
|2. Real Madrid
|27
|56
|3. Sevilla
|28
|50
|4. Real Sociedad
|27
|46
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|27
|45
|7. Valencia
|28
|43
|8. Villarreal
|28
|41
|9. Granada
|28
|41
|10. Athletic Bilbao
|27
|37
|11. Osasuna
|27
|34
|12. Levante
|28
|34
|13. Real Betis
|28
|33
|14. Real Valladolid
|28
|32
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|27
|27
|17. Celta de Vigo
|28
|26
|18. Mallorca
|27
|25
|19. Leganés
|28
|23
|20. Espanyol
|28
|23