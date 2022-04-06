Dulkadiroğlu Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı!
Dulkadiroğlu Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yeni hizmete giren meclis salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2022, 15:11 06.04.2022, 17:34
Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında son teknoloji ile donatılan yeni meclis salonunda yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
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|2. Konyaspor
|31
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|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
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|31
|41
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|31
|27
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|31
|26
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|31
|20
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|O
|P
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|59
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|29
|56
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|29
|52
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|29
|49
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|28
|48
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|29
|47
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|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
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|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|28
|25
|18. Watford
|30
|22
|19. Burnley
|28
|21
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22