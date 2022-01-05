Dulkadiroğlu Belediyesi Ocak Ayı Meclis toplantısı yapıldı!

Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında yapılan toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Ardından komisyon üyelerinin seçimi yapılarak seçilen üyelere başarılar dilendi.

Toplantıya katılmayanların izinli sayılmalarının ardından bir daha ki ay toplanmak üzere meclise ara verildi.