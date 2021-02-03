Dulkadiroğlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı
Dulkadiroğlu Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısı belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2021, 14:58 03.02.2021, 15:23
Belediye Başkanı Necati Okay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Eski tutanak özetlerinin okunarak onaylandığı toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, meclis toplantısı sonrasında meclis üyelerinden gelen soruları cevaplayarak şunları aktardı : “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda onların daha ferah ve kaliteli bir yaşam sürmeleri adına elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.
Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliklerimizi acil işlere ayırarak bölgemize birçok hizmet kazandırdık. Bundan sonraki süreçte de aynı özveriyle çalışacağız ve vatandaşlarımızın refahını sağlayacağız.”
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