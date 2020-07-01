Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleşti!

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası Brifing salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Dulkadiroğlu Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde Belediye Başkanı Necati Okay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi Belediye Hizmet Binası Brifing salonunda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kamu Külliyesi’nde yapılan ilk toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Kamu Külliyesi hakkında meclis üyelerine bilgilerde veren Başkan Okay, “İlçemizin prestij projeleri arasında yer alan Kamu Külliyemizi tamamlamış durumdayız. Belediye hizmet binamızda hizmet vermeye başladık.

Bugün ilk meclis toplantımızı da gerçekleştirdik. Ben külliyemizin ve toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Başkan Okay, konuşmasının ardından gündem maddelerini okuyarak oylamaya sundu. Meclis toplantısının ardından Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, meclis üyelerine belediye hizmet binasını ve külliyenin biten bölümlerini gezdirdi.