Dulkadiroğlu Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor!

Ekipler, son olarak Elmalar ve Güzelyurt mahallelerinde yeni yol açma çalışması gerçekleştirerek vatandaşın hizmetine sundu. Büyükşehir yasasıyla köyden mahalleye dönüştürülen bölgelere yönelik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, özellikle alt yapı konusunda yoğun bir çalışma yapmakta.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın “Tabelalarıyla birlikte kaderlerini de değiştirdik” sloganıyla hareket eden ekipler, kırsal mahallelerin ihtiyaçlarını bir bir gideriyor.

Bu kapsamda yeni yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, son olarak Elmalar ve Güzelyurt mahallelerinde yol açma ve genişletme çalışması yaptı.

Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Ekiplerimiz bölgemizin kırsal bölgelerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşlarımızın ulaşım anlamında daha kolay, daha rahat ve güvenli bir hizmet alması adına gerekli çalışmaları yapıyoruz.

Bu kapsamda yeni yol açma ve genişletme çalışmalarımız büyük öneme sahiptir. Şuanda ekiplerimiz belirlenen bölgelerde bu çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın kaliteli hizmetlerle buluşması adına çalışmayı sürdüreceğiz.”