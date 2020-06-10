Dulkadiroğlu Belediyesi yol açma çalışmalarını sürdürüyor!

Pandemi sürecinde dahi çalışmalarını aralıksız sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, yeni yol açma çalışmalarına da hız verdi.

Yeni Sanayi Sitesi’nin ikinci etap çalışmaları kapsamında başlayan inşaat sahasında yol açma çalışmaları yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, belirlenen yol alanında hafriyat kaldırma işlemine devam ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Vatandaşımıza taahhüt ettiğimiz birçok projeyi pandemi sürecine rağmen devam ettiriyoruz.

Yeni Sanayi Sitemiz de vatandaşlara hizmet verecek önemli bir sanayi alanıdır. O nedenle bu alanda üzerimize düşeni yapıyor ve yol çalışmalarını sürdürüyoruz. Tamamlandığında Kahramanmaraş’ımıza ve Dulkadiroğlu’na çok önemli katkılar sağlayacaktır. Ben şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.