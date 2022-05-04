Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Bayram temizliği

Dulkadiroğlu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri her bayram olduğu gibi bu bayram da normal günlerde yoğun olan sanayi alanlarına genel temizlik çalışması yaptı.

Özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nde tüm cadde ve sokakları temizleyen ekipler, mahalle aralarında da bu çalışmalarını sürdürdü.

Her yıl düzenli olarak temizlik çalışması yapan ekiplerin bayramını kutlayan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmalar ile ilgili bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: “Normal zamanlarda yoğunluğu nedeniyle çalışma yapamadığımız alanlarda genel çalışmaları özel günlerde yapıyoruz.

Bu nedenle Yeni Oto Sanayi Sitemizin temizlik çalışmalarını da ekiplerimiz Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda yapmaktalar. Normal zamanlarda rutin temizlik çalışası yapılan bu alanlarda, bayram günleri detaylı temizlik yapılmaktadır.

Malum araç yoğunluğu ve park sorunu nedeniyle iş makinalarımız bu tür alanlarda çalışmakta zorlanıyor. Ancak bayram gibi özel günlerde bu yoğunluk olmadığından daha rahat çalışılmaktadır.

Ben Ramazan Bayramı’nda dahi yoğun bir şekilde çalışıp ilçemizin güzelleşmesine katkı sağlayan kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onların ve ailelerin bayramını bir kez daha kutluyorum.”