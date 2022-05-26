Dulkadiroğlu Belediyesinden deprem tatbikatı
Dulkadiroğlu Belediyesi’nde, "2022 Afet Tatbikat Yılı" planlamaları kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda deprem anı ve tahliye tatbikatı yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.05.2022, 15:33 26.05.2022, 17:44
Siren sesleriyle başlayan tatbikatta, deprem sırasında hayati öneme sahip "çök-kapan-tutun" pozisyonunu alan görevli personeller daha sonra güvenli tahliye protokollerine uygun olarak binadan çıkarıldı.
Binadaki görevli personellerin külliye bahçesinde toplanmasıyla AFAD ve itfaiye ekipleri senaryo gereği depremde, binada mahsur kalan yaralıları kurtararak ambulansa taşıdı.
Daha sonra AFAD ekiplerince, Dulkadiroğlu belediyesi personelleri depremle ilgili bilgilendirildi.
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