Dulkadiroğlu Belediyesi’nden dezenfekte çalışmaları!

Pandemi ile mücadele kapsamında dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi, yoğun bir şekilde kullanılan tarihi çarşıları dezenfekte etti. Özellikle Bedesten, Kuyumcular Çarşısı ve Belediye Çarşısı’nı dezenfekte eden ekipler, öncesinde ise temizlik çalışmaları yaptı.

Konuyla ilgili Dulkadiroğlu Belediyesi’nden yazılı bir açıklama yayınlanarak şu bilgilere yer verildi: “Tarihi önemi ve ticari faaliyetleri nedeniyle yoğun bir ziyaretçi çeken Kapalı Çarşı bölgemiz ekiplerimiz tarafından pandemi kurallarına uygun bir şekilde dezenfekte edilmiştir.

Tedbir amaçlı yapmış olduğumuz bu çalışma öncesinde çarşılarımız ekiplerimiz tarafından temizlenmiştir. Bu süreçte saygı değer hemşerilerimizin de desteğiyle dezenfekte ve temizlik çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı alışveriş yapmaları ve tarihi mekanlarımızı ziyaret etmeleri, esnaflarımızın da aynı şekilde ticaretlerini sürdüre bilmeleri adına üzerimize düşeni yapacağız.”