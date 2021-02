Dulkadiroğlu Belediyesinden engellilere ve yaşlılara destek!

Ekipler, ATM önüne rampa yaparak engelli ve yaşlıların kolay ulaşımına katkı sağladı. Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından Doğukent Mahallesine yapılan ATM istasyonu, özellikle pandemi sürecinde bankaya gitmek istemeyen vatandaşların işini kolaylaştırdı. Ancak engelli ve yaşlı vatandaşların ATM’lere ulaşım noktasında zorluklar yaşadığı ifade edildi. Konuyla ilgili çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ATM’lerin önünde çalışma yaparak rampa oluşturdu.

Engelli ve yaşlıların ATM’lere daha kolay ulaşabilmeleri adına yapılan çalışmayı vatandaşlarda takdirle karşıladı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, özellikle bu pandemi sürecinde vatandaşların işlerini kolaylaştırmak adına gerekli çalışmaların yapıldığını dile getirdi. Başkan Okay, “Yaşlı ve engellilerimiz konusunda her zaman pozitif ayrımcıyız. Doğukent mahallemizde bulunan banka ATM istasyonlarımızda böyle bir ihtiyaç olduğu iletildi. Ekiplerimizde kısa sürede bu çalışmayı tamamlayarak kullanıma sundu. Bölgemize ve vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.”