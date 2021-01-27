Dulkadiroğlu Belediyesinden yeni yol açma çalışmaları!
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri ekipleri, yeni imar alanlarında ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu alanlarda başlattığı yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 27.01.2021, 17:24 27.01.2021, 19:07
Güzelyurt, Çokyaşar ve Yeni Sanayi Sitesi’nde yol açma çalışmaları yapan ekipler, kış aylarında olunmasına rağmen çalışmalara aralıksız devam ettiklerini bildirdi.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yol açma ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerimiz kış aylarına rağmen yoğun bir çalışma içerisindedir. Ulaşım noktasında bölgemizin gelişmesi ve kalkınması bizler için son derece önemlidir. Bu noktada üzerimize düşeni yapmaktayız. Şuanda ekiplerimiz Güzelyurt, Çokyaşar ve Yeni Sanayi Sitesinde çalışmalar yapmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bu çalışmaları sürdüreceğiz.”
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