Dulkadiroğlu Belediyesi’nden Yenikent’te Asfalt Çalışması

Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş’ın en büyük toplu konut projelerinden biri olan Yenikent konutlarında asfalt ve kilit parke çalışmalarını sürdürüyor. Bir kısmında ikametlerin başladığı Yenikent konutlarında asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kısa sürede bu çalışmaların tamamlanacağını bildirdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, asfalt ekiplerinin gece gündüz çalıştığına dikkat çekti. Başkan Okay, zorlu bir kışın ardından alt yapı çalışmalarının yoğunlaştığına dikkat çekti. Bu çerçevede ilçe genelinde çalışmalar yapıldığını aktaran Başkan Okay, son olarak Yenikent konutlarında çalışma yapıldığını ifade ederek şunları aktardı: “Ekiplerimiz yoğun bir şekilde asfalt ve kilit parke çalışması yapmaktadır. Bu kapsamda ilçe genelinde yoğun bir mesai yapılmaktadır. Şuanda ekiplerimiz taşınmalarında başladığı Yenikent konutlarında yoğun bir asfalt çalışması yapıyor. Burada çalışmaların tamamlanmasıyla ekiplerimiz planlanan alanlarda asfalt çalışmasını sürdürecek. Zorlu kış aylarının ardından bu çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve alt yapının güçlendirilmesi adına çalışmalarımız sürdüreceğiz.”