Dulkadiroğlu Belediyesinden yoğun mesai!
Şiddetli yağışlarda hasar gören kaldırım ve yollar onarıldı.
Geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışlarla bozulan parke yol ve kaldırımlarda çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, bozulan yerleri tamir ederek vatandaşın hizmetine sundu.
Şiddetli sağanak yağış ve karla mücadele sonrasında tahrip olan kaldırım ve yollarda çalışma yapan Dulkadiroğlu Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tadilat ve tamirat çalışmaları yaptı.
İlçe genelinde sürdürülen çalışmaların devam ettiği kaydedilirken, konuyla ilgili Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay açıklamalarda bulundu.
Ekiplerin yoğun çalışmasına değinen Başkan Okay, şunları kaydetti:
“Şiddetli yağışlar ve kar yağışı sonrasında kaldırım ve yollarımız ciddi derecede hasar görmektedir. Bunların yeniden onarılması ve bu konuda vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması adına ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Şuanda ilçe genelinde parke ve bazalt tamiratlarımız yapılmaktadır. İhtiyaç duyulan tüm alanlarda bu çalışmalar sürdürülecektir.”
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