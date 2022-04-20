Dulkadiroğlu beyliği zamanından kalma bir lezzet!

Tadı ve görüntüsüyle ağızları lezzetlendiren burma kıvrım tatlısı, usta ellerden fırın yolculuğuna hazırlanıyor.



Kahramanmaraşlı Kadın Girişimci Mürüvvet Nazlı, adeta tarihten kalan güzel lezzetleri gün yüzüne çıkartıyor.





Kahramanmaraşlı Kadın Girişimci Mürüvvet Nazlı şunları kaydetti:





“Bu tatlı aslında geçmişten günümüze gelen en güzel miraslardan bir tatlı. Biz bu lezzeti aslında korumaya çalışıyoruz tatlının tarihine gitmek gerekirse aslında ilk yapım aşamaları da işte Dulkadiroğlu beyliği zamanında diyelim küllü suyla yapıldığı söyleniyor anlatanlar vardır bu şekilde yapardık diyorlar şerbet şekerin olmadığı zamanlarda pekmezle şerbet yapıldığı söyleniyor pişirme şeklinin işte yine doğal ortamlarda pişirilir söyleniyor tabii o zamandan bugüne artık bir şekilde değişiyor büyüklerimizin yaptığı şekilde de bizde yapmaya çalışıyoruz tabii külüyle küllü suyla yapmıyoruz ama ne yapıyoruz yine ben kayınvalidemin yaptığı şekilde yapıyorum mesela yoğurdunu sütünü ununu yağını bir şekilde hazırlayıp doğal bir şekilde unla nişastanın karışımıyla açıyoruz mesela buradaki sırda bu aslında yani bu özel bir şey aslında bu eski tatlılarla yeni tatlının farkı da bu bunu unla nişastayla karıştırıp açıyoruz bu da eski zaman tarihi lezzetin tekrar ortaya çıkarmış oluyor.” dedi.