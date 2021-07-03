Dulkadiroğlu Doğal Yaşam Parkı normale döndü

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Yeşiltepe Mahallesi Yedikuyular yolu üzerinde bulunan Doğal Yaşam Parkı ve Mesire Alanı, yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarını ağırlamaya başladı. Bu yeni süreçle birlikte vatandaşlar mesire alanında mangal yapabilecek. Maske ve sosyal mesafe dışında herhangi bir kısıtlanma uygulanmayacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların temiz havada hoş vakit geçirmeleri adına gereken tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi. Yeni normalleşme süreciyle birlikte Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanının eski günlerdeki gibi hizmet vermeye başladığını aktaran Başkan Okay, “Vatandaşlarımız mesire alanımızda mangal yapa bilecekler. Sosyal mesafe ve maske kuralı dışında herhangi bir pandemi kuralı uygulanmayacak. Vatandaşlarımızın özellikle temizlik konusuna da dikkat etmelerini rica ediyoruz” dedi.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Devletimizin gücü, milletimizin sabrı ve inancıyla pandemi konusunda yeni bir sürece başladık. Bu süreçte inşallah normal hayatımızı yaşaya bileceğiz. Olması gereken tedbirleri alarak vatandaşlarımıza tüm sosyal alanlarımızda eski günlerde olduğu gibi hizmet vereceğiz. Bu kapsamda Doğal Yaşam Parkı ve Mesire alanımızda da bir çok kısıtlama sona erdi. Vatandaşlarımız alanımızda burada hoşça vakit geçirebilecekler. İnşallah bu pandemi sorunundan biran önce kurtuluruz ve bu normalleşme süreci hayatımızda kalıcı olur. Bunun için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız.”