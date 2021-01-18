Dulkadiroğlu e-Twinning’te Bir'inci'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, e-Twinning projeleri sonucunda Kahramanmaraş’ta Ulusal ve Avrupa Kalite Ödülü almaya hak kazanan Yahya Kemal İlkokulu'nu bu başarısı için tebrik etti.

KAHRAMANMARAŞ 18.01.2021, 15:33 18.01.2021, 18:29
Dulkadiroğlu e-Twinning’te Bir'inci'

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kurt, İlçe olarak öğrencilerimizin her alanda en iyiye layık olduğunu, çift kanatlı yetişmeleri için çalıştıklarını belirtti. Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluk olan e-Twinning, iletişim kurmak, iş birliği yapmak, projeler geliştirmek, paylaşmak;  bu topluluğun bir parçası olmak için Avrupa ülkelerindeki katılımcı okullara yönelik bir platform sunuyor. Bu platformdaki çalışmaların sonucunda e-Twinning projelerinde Dulkadiroğlu İlçemizde Yahya Kemal İlkokulu'nun Ulusal Kalite Ödülü ve eTwinning Okulu belgeleri ile İlde ön plana çıktığını ve bu başarının artacağını ifade etti.

Şube Müdürü Hacı Yaşık, sürekli bir değişim ve gelişim içinde olan, öğrencilere ve ilçemize nasıl daha iyi katkıda bulunabiliriz diye çaba sarf eden Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz'a, Müdür Yardımcıları Hasan Kesici, Fatma Taş, Eyüp Dilik ve Koordinatör Habibe Aydın Ataş'a teşekkür etti.

Yahya Kemal İlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz ise, "Bizler eğitimci olarak okulda sadece öğretim değil, öğrencilerin derslerinin yanında sosyalleşmesi, insanlar arasında bağ kurması, bir topluluk içinde aktifleşerek etkinliklere katılması, kendilerini tanıması, farklı kültürlerin öğrenilmesine yardımcı olması ve öğrenciler arasında işbirliğini güçlendirmesi için projelerde aktif görev almalarını sağlamak olduğunu belirtti. Okul Lideri Yılmaz, 'ekip olarak güzel etkinliklere imza atan müdür yardımcılarıma ve lider öğretmenlerime teşekkür ederim' dedi. Şehirler ve Kokular ile 81 İl 81 Destan projelerinde İlimizi Türkiye'de Yahya Kemal İlkokulu olarak birçok defa temsil ettiklerini ve Ulusal Kalite Etiketi ile bu başarılarının tescillendiğini, bundan da mutluluk duyduklarını söyledi.

#İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt #Aksu Tv #Dulkadiroğlu #Kahramanmaraş
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