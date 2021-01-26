Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen’den Kızılay’a Kan Bağışı



Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen üyeleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için il genelinde kan bağışı kampanyası düzenledi. Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen Başkanı Kemal Çalı ve sendika üyeleri demokrasi meydanında kurulan Kızılay Kan Alma aracına gelerek form doldurdu. Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen üyeleri ardından kan bağışında bulundular.





Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen Başkanı Kemal Çalı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı azalan kan stoklarının artırılmasına katkı sunmak için “kanımızda iyilik var diyerek” Kahramanmaraş’taki tüm Genç Memur-Sen Temsilcilikleri ile beraber kan seferberliğini başlattıklarını söyledi.



Başkan Çalı, “Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen Temsilciliği olarak kanımızda iyilik var diyerek ilimizdeki tüm Genç Memur-Sen Temsilcilikleri ile beraber kan seferberliği başlattık. Bu vesile ile bir cana can olmak için Kan’ımız da imkânımızda feda olsun diyerek Dulkadiroğlu Genç Memur Sen temsilciliği olarak bu kampanyaya yürütmeye karar verdik.

Malumunuz olduğu üzere salgın sebebi ile ara ara Kızılay’ın kan stoklarının azalmalarına şahit oluyoruz. Bu vesile ile Kızılay’a kan vermek için dikkat ve farkındalık oluşturmak adına buradayız. Burada bulunan tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızla demokrasi meydanında 15 Temmuz’da meydanları doldurdukları gibi kollarını da sıvayarak sedyeleri doldurduk. Tekrar bu salgın ortamında kanımızda imkânımızda feda olsun diyerek katılım gösteren tüm teşkilat mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Dulkadiroğlu Genç Memur-Sen Temsilciliği olarak herkesi Kızılay kan merkezlerine kan vermeye davet ediyorum” dedi. Haber: Gökhan Çalı