Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi çöpü sanat eserine dönüştürdü

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın “Anahtarını gençlere verdik” dediği Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, anlamlı bir sergiye ev sahipliği yaptı. Gençlik Merkezinde çeşitli sanat kurslarına katılan öğrencilerin büyük emekler harcayarak ortaya çıkardığı geri dönüşüm sergisine ilgi yoğun oldu. Açılışı Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ve Ak Parti Dulkadiroğlu Gençlik Kolları Başkanı Ali Hınaz gerçekleştirdi.

Açılış sonrasında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, geri dönüşüm ve çevre konusuna verdikleri önemi anlattı. Bu sergiyle gençlerin çevre ve geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini istediklerini aktaran Başkan Okay, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Burada sanat eseri kıymetinde görmüş olduğunuz her şey atık malzemelerden meydana getirildi. Burada amacımız gençlerimizin ve sonraki nesillerin çevre ve geri dönüşüm bilinci kazanmasıdır. Evlerimizde atık olarak gördüğümüz malzemelerin birer sanat eserine dönüşeceğinin ispatıdır. Ben bu güzel eserlere emek harcayan öğrenci kardeşlerimizi ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. İnşallah bu bilinçle ilçemizden başlayarak ülkemizde ve tüm dünyada çevre hassasiyeti daha fazla artar diyorum.

”EMEĞİ GEÇENLERİN ELİNE SAĞLIK''

Sergi ile ilgili bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, şunları aktardı: “Bizlerin alıp kullandığı ve işlevini kaybedince atmayı düşündüğü malzemelerden adeta sanat eseri ortaya çıkarmışlar. Maalesef son yıllarda tüketim toplumu haline geldik. Daha çok tüketerek daha çok mutlu olacağımızı düşünüyoruz. Bunun yerine elimizdekileri nasıl daha iyi kullanabiliriz konusunda bu sergi bir örnek olmuştur. Atık olarak gördüğümüz malzemelerin farklı amaçlar için kullanılabileceğini gösteren öğrencilerimize ve öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” Bu anlamlı sergiye TEKNOFES’te Kahramanmaraş’ı başarısıyla temsil eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Elektromobil Takımı ve ürettikleri elektrikli araçta katıldı.