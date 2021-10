Dulkadiroğlu gençlik merkezi gençlerin gözdesi oldu

Gençlik merkezi, gitar ve keman kurslarıyla geleceğin müzisyenlerine yön veriyor. Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı bölgenin en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi, ortaya koyduğu faaliyetlerle adeta gençleri kendine çekiyor. Son olarak enstrüman kurslarıyla adından söz ettiren Gençlik Merkezi, Kahramanmaraşlı gençlerin sosyal aktivite merkezi haline geldi.

Bu ilgiyi değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gençlerin memnuniyetine dikkat çekti. Gençlik Merkezi’nde ortaya koyulan tüm faaliyetlerin gençlerin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini aktaran Başkan Okay, bu nedenle gençlerin yoğun bir ilgisinin olduğunu kaydetti. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “İlçemize kazandırdığımız bölgenin en büyük gençlik merkezi geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize yoğun bir hizmet veriyor. Gençlerimizin burada açılan kurslara ve çeşitli faaliyetlere gösterdikleri ilgi bizleri de son derece memnun etmektedir. Şuanda devam eden enstrüman kurslarına gençlerimiz yoğun bir ilgi gösterdi. Özellikle gitar ve keman kursları gençlerimizin müzik eğitimlerine katkı sağlıyor. Ben tüm gençlerimizi gençlik merkezimizde vakit geçirmeye davet ediyorum.”