Dulkadiroğlu gençlik merkezi kursiyerlerinden örnek davranış

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı gençlik merkezi kurs faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kurslardan bir tanesi olan dikiş nakış kursuna Kahramanmaraşlı bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Son günlerde doğal afetlerle mücadele eden bölgelere dikkat çeken bayan kursiyerler, ortaya koydukları tekstil ürünlerini afet bölgelerine gönderdi. Kursiyerleri ziyaret eden Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, kursiyerlere bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti. Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal’da kursiyerleri ziyaret ederek hasbihal etti. Duyarlı davranışlarından dolayı kursiyerleri tebrik eden Öçal, bu birlik ve beraberlik duygusuyla her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini söyledi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’da kursiyerlerin örnek bir davranış ortaya koyduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Gençlik merkezimizde kurs eğitimi gören kardeşlerimizin bu davranışı bizleri son derece memnun etmiştir. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.”