Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde Gençlik Konseri

Gençlere seslenen Başkan Okay, “Ortaya koyduğunuz bu başarılar bizlere büyük bir ödüldür” dedi. Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nin başlattığı müzik kursu ve ses eğitimlerinden başarı ile ayrılan gençler, başarılarını gençlik konseri organize ederek taçlandırdı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’ın da katılımıyla gerçekleştirilen gençlik konseri, Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi Konferans ve Tiyatro salonunda düzenlendi. Müzik kursu ve ses kursu öğrencilerinin okuduğu eserler sonrasında bir konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu başarılarla maksatlarının hasıl olduğunu ifade etti. Başkan Okay, konuşmasında şu hususları dile getirdi: “Bu gençlik merkezini inşa ederken aklımızdaki, hayalimizdeki işte bu manzaraydı. Burada eğitim alan gençlerin başarısı, bizlere büyük bir ödüldür. Bugün müzik ve ses kurslarını başarı ile tamamlayan bu gençlerimizin gözlerindeki ışıltı bizleri daha da heyecanlandırmıştır. Ben bundan sonraki eğitim ve öğretim hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Gençlik Merkezimizin çalışmaları tüm hızıyla devam edecek. Burada gençler yetiştirmeye, onların eğitimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”