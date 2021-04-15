Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Kahramanmaraş’a kazandırdığı bölgenin en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurs faaliyetleri başladı. Matematik, Geometri , robotik kodlama, çeşitli enstrüman, resim ve eğitim kurslarının başladığı gençlik merkezini ziyaret eden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, bu kurslar ile birlikte gençlerin çok önemli kazanımlar elde ettiğini vurguladı.

Başkan Okay, kurs ziyareti sonrasında yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bölgemize kazandırdığımız en büyük gençlik merkezi olma özelliği taşıyan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezimizde kurs faaliyetlerimiz başladı. Şuanda genç kardeşlerimiz burada çeşitli eğitim ve sosyal aktivite yapmaktadır. Bu eğitim ve aktiviteler onlara çok büyük kazanımlar sağlamaktadır. Özellikle pandemi dolayısıyla eğitim konusunda tam verim sağlayamayan gençlerimiz, burada eksiklerini giderecekler. Yine gençlik merkezi içerisinde bulunan kütüphanemizi de etüt merkezi olarak kullanabilmekteler. İnşallah bu gençlerimiz buradan elde ettikleri kazanımlarla çok iyi yerlere gelirler. Bizler de buna vesile olmanın gururunu yaşarız.”