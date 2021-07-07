Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nde kurslar faaliyete başladı

Matematik, Geometri, robotik kodlama, çeşitli enstrüman, resim ve eğitim kurslarının başladığı gençlik merkezinde, gençler çok önemli kazanımlar elde ediyor.

Özellikle pandemi nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler, okulların yaz tatiline girmesini fırsat bilerek kurslarda eğlenceli vakit geçiriyor.

Aksu haber mikrofonlarına konuşan öğrenciler, desteklerinden dolayı Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’a teşekkür etti.