Dulkadiroğlu Halı Motiflerini İlmek İlmek İşliyorlar

Dulkadiroğlu motiflerini ve Germenicia mozaiklerini halılara işleyen Kahramanmaraşlı kadınlar, ortaya çıkardıkları ürünlerden ekonomik gelir de elde ediyor. Dulkadiroğlu Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin Dulkadiroğlu Konağı’nda düzenlediği halı dokuma kursu başarılı bir şekilde devam ediyor. Kahramanmaraşlı bayanların yoğun ilgisiyle devam eden kursta, şehrin tarihi ve kültürel motifleri ilmek ilmek işleniyor.

Bu gibi kurs faaliyetlerini önemsediklerini dile getiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı. Bayanlara yönelik açılan halı kursunun verimli olduğunu aktaran Başkan Okay, açıklamasında şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımıza kazandırdığımız tarihi konaklarımızdan olan Dulkadiroğlu Konağı, içerisinde çeşitli kurs ve aktivitelerle şehrimize hizmet ediyor. Özellikle halı kursu çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Dulkadiroğlu’nun motifleri, Germenicia mozaikleri turizm amaçlı halılara işleniyor. Kursiyerlerimizin bu noktadaki başarıları bizleri son derece mutlu ediyor. Ben tüm kursiyerlerimizin başarılarının devamını diliyorum.” Halı kursuna katılan Kahramanmaraşlı kadınlar Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’ne teşekkür etti.