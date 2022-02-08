Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde sergi!

Serginin açılışını gerçekleştiren Dulkadiroğlu Kadir Okatan kadınların ortaya koyduğu ürünleri inceledi.

Sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan bu tür kurslarla kadınların hem ev ekonomisine bir nebzede olsa katkı sağladığını hem de psikolojik açıdan kendilerine destek olduğunu söyledi