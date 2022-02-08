Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezinde sergi!
Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi tarafından kâğıt rölyef şiş ve tığ örücülüğü ile oyuncak bebek yapımı kurslarına ait ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 08.02.2022, 16:01 08.02.2022, 17:33
Serginin açılışını gerçekleştiren Dulkadiroğlu Kadir Okatan kadınların ortaya koyduğu ürünleri inceledi.
Sonrasında Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan bu tür kurslarla kadınların hem ev ekonomisine bir nebzede olsa katkı sağladığını hem de psikolojik açıdan kendilerine destek olduğunu söyledi
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