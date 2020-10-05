Dulkadiroğlu heyecan bahçesi hizmete açıldı!

Sosyal ve kültürel projelerle adından söz ettiren Dulkadiroğlu Belediyesi, Heyecan Bahçesi projesiyle Kahramanmaraş’ta farklı ve güzel bir hizmete daha imza attı. Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen projede, adrenalin tutkunlarına özel oyun guruplarını yer aldığı bildirildi.

Her yaştan insanların eğlenebileceği aktivite alanları olan heyecan bahçesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

Tırmanma parkuru, yüksekten atlayış ve zipline gibi birçok aktivite alanlarına sahip olan heyecan bahçesi halk tarafından büyük beğeni topluyor.

HABER – EMRE ATAÇ