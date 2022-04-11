Dulkadiroğlu Konağında Germanica Motifli Halı Dokuma Kursu

Dulkadiroğlu Belediyesi, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi ile halı ve kilim dokuma, Aba, Keçe ve Giyim Mensucat kursları düzenledi. Dulkadiroğlu Konağı’nda gerçekleştirilen kurslara bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Özellikle Halı ve Kilim dokumada kullanılan motifler dikkat çekti.

Germanicia antik kenti taban mozaikleri motiflerinin kullanıldığı kursta, Dulkadiroğlu motifleri de ayrıca kullanıldı. Konak ve kurs faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, kurslara olan ilginin yoğun olduğunu aktardı.

Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana ilçemizin tarihine ve kültürüne sahip çıkma adına birçok projeye imza attık. Belediye bünyesine alarak restore ettiğimiz Dulkadiroğlu Konağı’mızı da kültürel hazinemize katkı sağlayan bir mekan haline getirdik. Dulkadiroğlu’nun unutulmaya yüz tutmuş mesleklerini burada kurslar aracılığıyla canlandırmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda Halı ve Kilim dokuma, Aba, Keçe ve Giyim Mensucat kursları oluşturuldu. Bu kurslarda şuanda öğrenciler başarılı bir şekilde eğitimlerini almaktalar. İnşallah burada öğrendikleri bu güzel meslekleri normal hayatlarında da başarılı bir şekilde sürdürürler. Ben tüm kursiyerlerimize eğitimlerinde başarılar diliyorum.”