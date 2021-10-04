Dulkadiroğlu Müftüsü Canpolat’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri
Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, beraberinde Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürü Ömer Cırık’la birlikte Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü’ne atanan Ali Canpolat’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 04.10.2021, 14:19
Geçtiğimiz günlerde Dulkadiroğlu İlçe Müftülüğü’ne atanan Ali Canpolat’a hayırlı olsun ziyaretleri hız kesmeden devam ediyor. Canpolat, bu kez ise Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve Dulkadiroğlu İlçe Sağlık Müdürü Ömer Cırık’ı ağırladı. Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda geçekleşen ziyarette Kaymakam Okatan, Dulkadiroğlu ilçesine mesai mefhumu gözetmeden ve uyumlu bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi. Canpolat ise ziyaretlerinden ötürü Okatan, Kurt ve Cırık’a teşekkür etti.
Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.
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