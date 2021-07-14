Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneğinde seçim heyecanı!

Kültürpark konferans salonunda gerçekleşen seçim toplantısında mevcut başkan Kanuni Mahalle Muhtarı Resul Arslanhan güven tazeleyerek yeniden dernek başkanı seçildi.

Burada konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Arslanhan’ı tebrik ederek şunları söyledi.

Ak Part İl Başkanı Fırat Görgel’de, Resul başkan’ımızın bundan önceki çalışmalarında olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyorum dedi.

Onikişubat Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, kardeş derneğimizin seçimini tamamladık, bundan sonraki çalışmalarımızda da birlikte hareket ederek bağlarımızı kuvvetlendireceğiz ifadelerine yer verdi.

Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği başkanı Resul Arslanhan ise seçim toplantısına katılan herkese teşekkür etti.