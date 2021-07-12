Dulkadiroğlu'nda alt yapı çalışmaları devam ediyor

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve partililerle birlikte Bertiz bölgesini gezen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, çalışmaları ilk ağızdan anlattı. Başkan Okay, inceleme sonrasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Bertiz bölgemizde yerleşim yerleri içerisinde yol standartlarımız yüksekti. Bağ, bahçe ve tarlaların bulunduğu üretim yapılan yerlerde yol çalışması ihtiyacı mevcuttu. Şuanda bu yollarla ilgili çalışmaları başlatmış durumdayız. Bu çalışmaları yaz boyunca sürdüreceğiz. Bölgemizin yol sorunu kalmayana kadar da çalışmalarımız devam edecek. Çalışmalarla ilgili maliyetleri düşürme adına bölgeye bir de taş ocağı kazandırdık. Bu sezon sonunda bölgemizin standardının yükseldiğini göreceğiz.” BÖLGENİN GELİŞMESİ VE KALKINMASI ÇOK ÖNEMLİ Bertiz bölgesinin önemine değinen TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ımız için büyük önem arz eden Bertiz bölgemizi ziyaret ettik. Bu bölgeye yapılan hizmetleri yerinde inceliyoruz. Burada yapılan çalışmalardan büyük gurur duydum. Dört beş yıl öncesine kadar bu bölgeye yapılacak olan ana yolları konuşuyorduk. Ancak şuanda bağ ve bahçe yollarındaki standartları yükseltmeye çalışıyoruz. Çok önemli çalışmalar yapıldığını görüyoruz. Bu bölgeler bereketli topraklardan oluşmaktadır. Tarım zengini olan bir bölgeye sahibiz. Bu bakımdan bağ bahçe yollarının önemi ortadadır. Bu yolları yaptığımız bölgelerde tarım daha da gelişecek ve büyüyecektir. Yakın gelecekte bölgenin çehresinin değişeceği ortadadır. Ben bölgemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Hep birlikte bu hizmetleri sürdüreceğiz.”